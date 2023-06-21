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ЭКОНОМИКА РБ


ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ 20 ТОНН ЯБЛОК И ГРУШ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ НА БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ


14:51 21.06.2023

Таможенники пресекли два факта незаконного перемещения в общей сложности 20 тонн яблок и груш при проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае в грузовом автомобиле, который остановили могилевские таможенники в Мстиславском районе, перевозились груши под прикрытием блоков из ячеистого бетона. Именно последний товар был указан в представленных документах. При досмотре за бетонными блоками обнаружено более 12 тонн груш на сумму почти 100 тыс. рублей. Соответственно, документов на фрукты у водителя не оказалось.

Во втором случае в транспортном средстве ГАЗ также без документов незаконно перемещали 8 тонн яблок стоимостью более 27 тыс. рублей. Факт нарушения законодательства выявили витебские таможенники совместно с российскими коллегами из Псковской таможни.

По данным фактам начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров).

В соответствии с санкцией вышеуказанной статьи, за совершение незаконной деятельности индивидуальному предпринимателю, перемещавшему груши грозит штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, а водителю, перевозившему яблоки – до 30 базовых величин.
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