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ЭКОНОМИКА РБ
МТС С 1 ИЮЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОКАЗАНИЕ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ
14:14 21.06.2023
СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) прекращает оказание некоторых услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 июля 2023 года по техническим причинам прекращается оказание услуг «Интернет-браузинг на месяц» и «Интернет-браузинг на сутки».
Ознакомиться с услугами безлимитного интернета можно здесь.
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