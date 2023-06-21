СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) прекращает оказание некоторых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 июля 2023 года по техническим причинам прекращается оказание услуг «Интернет-браузинг на месяц» и «Интернет-браузинг на сутки».

Ознакомиться с услугами безлимитного интернета можно здесь.