За январь-май 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 16 304,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,2% к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 11%.

В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,5%.