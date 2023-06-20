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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО КОМИТЕТА «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» 28 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
13:19 21.06.2023
28 июня 2023 г. состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя комитета «Минскоблимущество» Галиной Ткаченко по вопросам вовлечения объектов государственной собственности в хозяйственный оборот и их приобретения потенциальными инвесторами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», задать вопросы можно с 10.00 до 13.00 по номеру телефона 8 (017) 500-46-62.
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