28 июня 2023 г. состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя комитета «Минскоблимущество» Галиной Ткаченко по вопросам вовлечения объектов государственной собственности в хозяйственный оборот и их приобретения потенциальными инвесторами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», задать вопросы можно с 10.00 до 13.00 по номеру телефона 8 (017) 500-46-62.