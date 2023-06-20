Более 1 млн рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам внеплановой проверки коммерческой организации, в ходе которой инспекция МНС по Октябрьскому району Могилева выявила схему незаконной минимизации налоговых обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на основании анализа и оценки в совокупности выявленных обстоятельств, а также собранных проверкой доказательств установлено, что бизнес по осуществлению деятельности в области разборки и сноса зданий и сооружений, аренды строительного оборудования, деятельности грузового автомобильного транспорта был намеренно разделен между шестью субъектами хозяйствования, пятью из которых применялся особый режим налогообложения – упрощенная система налогообложения (УСН). Это позволило распределить совокупную выручку с целью сохранения возможности применения пятью указанными субъектами УСН при превышении установленных законодательством критериев выручки, избежав перехода на общеустановленную систему налогообложения.

Кроме того, установлены факты заключения ООО, применяющим общеустановленную систему налогообложения, фиктивных договоров аренды оборудования с подконтрольными индивидуальными предпринимателями с целью завышения затрат, учитываемых при налогообложении прибыли.

Налоговая также установила факты выплаты заработной платы работникам без отражения в учете выплаченных доходов «в конвертах» и без уплаты подоходного налога с физических лиц в бюджет.

На основании статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь проверкой произведена корректировка налоговой базы налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога при УСН, подоходного налога с физических лиц и, соответственно, произведена корректировка налогов.

По результатам проверки предъявлены к уплате налоги и пени в сумме 1,2 млн рублей, уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в сумме 58,8 тыс. рублей.