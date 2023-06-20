Мероприятия по вовлечению молодежи в науку проходят в Беларуси во время Недели молодежи и студенчества. Об этом сообщила председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Анастасия Киселевич.

Она отметила значимость участия Совета молодых ученых в Неделе молодежи и студенчества.

"Совет молодых ученых при Министерстве образования уделяет большое внимание работе с молодежью. Мероприятия, организуемые советами молодых ученых учреждений высшего образования, в течение недели пройдут по всей стране. Они направлены на вовлечение молодежи в науку, популяризацию научной деятельности и совершенствование системы проведения научных исследований", - сказала Анастасия Киселевич.

По ее словам, часть мероприятий прошла в молодежной столице 2023 года - Новополоцке. В первый день в Полоцком государственном университете прошла интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", в которой приняли участие члены Совета молодых ученых при Министерстве образования, студенты, молодые ученые и работающая молодежь до 35 лет.

В первый день в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова также проходила презентация научных школ ВГУ. Рассматривался опыт подготовки заявок и реализации научных проектов по грантам Министерства образования и проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

А в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий прошла презентация выставки научных разработок и экскурсия по научной отраслевой лаборатории зерновых продуктов этого учреждения образования.

Во второй день научные мероприятия продолжатся. Члены Совета молодых ученых выступят перед студентами, магистрантами и аспирантами Полоцкого государственного университета с научно-популярными лекциями, а также поделятся с молодыми учеными опытом работы с молодежью. Важным элементом программы станет посещение предприятий.

Как сообщает пресс-центр Минобразования, 21 июня представители Совета молодых ученых посетят Национальный детский технопарк, где выступят с научно-популярной лекцией, посвященной принципам информационной безопасности.