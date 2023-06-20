Организации Минской области в своей работе активно применяют информационно-коммуникационные технологии. Это следует из проведенного анкетирования об использовании цифровых технологий в организациях Минской области в 2022 году, участие в котором приняли 1007 респондентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2022 году интернет использовали 99,6% организаций, локальные вычислительные сети – 84,4%, интранет – 31,6%, экстранет – 16,1%. Более половины организаций (63%) предоставляли своим работникам различные технические средства (смартфоны, планшетные компьютеры и другие), обеспечивающие беспроводной (мобильный) доступ интернет.

Из числа организаций, подключенных к интернету, 96,7% пользовались стационарным широкополосным доступом, 76,4% – беспроводным. При этом 66,5% из них использовали скорость подключения выше 10 Мбит/с.

Основные цели использования организациями интернета: отправка и получение электронной почты (98,8% от числа организаций, использующих интернет); осуществление банковских операций (98,5%); представление государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (97,3%); получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках (89,9%); получение информации о деятельности государственных органов (организаций) (88%); получение или оказание информационных услуг (79,2%); представление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) (76,9%); предоставление сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах) (74,3%); поиск персонала (73,2%); дистанционная работа (66,4%); диалог в режиме реального времени и размещение объявлений (61,9%).

Среди обследованных организаций 69,7% имели веб-сайт. При этом 73,1% организаций, имеющих веб-сайт, использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 49,7% – для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 27,4% – для осуществления расчетов посредством электронной платежной системы.

В 2022 году 37,7% организаций воспользовались сервисами облачных вычислений, которые чаще всего они использовали для приема и передачи электронной почты (78,4%), доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (57,1%), размещения баз данных и хранения файлов (47,9%), размещения собственного программного обеспечения (21,6%).

По данным наблюдения, электронные продажи товаров (работ, услуг) с использованием системы автоматизированного обмена сообщениями (EDI), а также специальных форм, размещенных на веб-сайте или в экстранете, осуществляли 39,4% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 65,6%.

Использование цифровых технологий в организациях предъявляет определенные требования к компетенциям сотрудников. В обследованных организациях из специалистов по информационно-коммуникационным технологиям специалисты высшего уровня составили 64,1%, среднего – 15,4%, квалифицированные рабочие – 6,6%.