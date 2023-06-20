Очереди легкового транспорта на въезд в ЕС из Беларуси сохраняются. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10.00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Польские контрольные службы за сутки оформили лишь 36% авто от нормы», - говорится в сообщени.

Задержки в оформлении большегрузов фиксируются в польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) и латвийском — Патерниеки (Григоровщина). За сутки сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 50% фур.