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ЭКОНОМИКА РБ


«ПРАВОВОЙ ЭКСПРЕСС» БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ПО ГОРОДАМ БЕЛАРУСИ С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ


10:47 21.06.2023

Белорусская нотариальная палата во взаимодействии с Белорусской железной дорогой и при участии ОО «Белорусский союз женщин» реализуют масштабный проект «Правовой экспресс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, одной из целей его является проведение акций по бесплатному консультированию граждан.

Стартует рейс «Правового экспресса» 25 июня 2023 года на станции Минск-Пассажирский. В первый день акции обратиться за консультацией нотариуса на столичном вокзале можно будет с 13:00 до 16:00 в холле третьего этажа (слева от эскалатора).

Далее «Правовой экспресс» проследует по маршруту Минск – Витебск – Гомель – Могилев – Гродно – Брест – Минск. В каждом из областных центров можно будет получить бесплатную консультацию нотариуса в период с 10:00 до 13:00. На вокзале в Витебске акция пройдет 26 июня, в Гомеле – 27 июня, в Могилеве – 28 июня, в Гродно – 29 июня, в Бресте – 30 июня.
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