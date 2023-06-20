ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,1%

10:29 21.06.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-май 2023 г. в текущих ценах составил 14 608,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 5,1% к уровню января-мая 2022 г.