На базе администрации СЭЗ «Гродноинвест» 20 июня 2023 года состоялся бизнес-семинар на тему «Логистика, ВЭД, инвестиции. Новые решения для резидентов СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, спикерами выступили представители мультимодального экспедитора RTL Alliance, МТБанка и международной юридической компании GRATA International.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы традиционных и новых логистических маршрутов, внешнеэкономической деятельности в новых условиях, финансирования инвестиционных проектов с применением инновационных банковских продуктов МТБанка.

На мероприятии было отмечено, что новые вызовы в современных реалиях требуют более эффективных решений в различных аспектах ведения бизнеса. Лишь решая задачи в комплексе можно поддерживать успешную динамику развития и ставить перед собой новые амбициозные задачи.

В бизнес-семинаре приняли участие представители предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в различных секторах экономики, включая деревообработку, машиностроение, легкую промышленность.

Бизнес-семинар продолжил практику проведения в СЭЗ «Гродноинвест» мероприятий, направленных на повышение профессиональных навыков и компетенций сотрудников и руководителей предприятий-резидентов СЭЗ. Ранее в администрации СЭЗ состоялся семинар «IT-решения для компаний от Битрикс24».