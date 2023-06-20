В январе-мае 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2236,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,2% к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2207,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 218,5 тыс. тонн, молока – 892,4 тыс. тонн, яиц получено 366,3 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 98,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,1% молока и 88% производства яиц.

На 1 июня 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 945,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 323,4 тыс. голов. Численность свиней составила 584,5 тыс. голов.