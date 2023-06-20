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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРАНСЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ПОСТАВОК ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
09:22 21.06.2023
Сегодняшние реалии требуют новых подходов и решений в области логистики. Теме оптимизации логистических схем отгрузок экспортной продукции была посвящена встреча под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с представителями республиканских органов государственного управления, государственных концернов, транспортно-логистических компаний.
По словам Алексея Авраменко, одной из целей таких мероприятий является внесение конструктивных предложений, которые плодотворно повлияют на совершенствование выработанных ранее и принятие дальнейших оптимальных транспортно-логистических решений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече в формате живого диалога обсуждались вопросы и предложения, на которых необходимо в первую очередь сконцентрировать внимание как транспортному сектору, так и таможенным органам. Акцент был сделан на актуальных вопросах транспортной логистики и путях их решения, а также проблемах поставок экспортной продукции с участием Белорусской железной дороги.
Участники встречи пришли к единому мнению о том, что организациям, заинтересованным в перевозках, необходимо совместно с собственником подвижного состава более активно прорабатывать соответствующие вопросы, заключать необходимые договорные отношения. Это позволит значительно расширить возможности по погрузочным ресурсам и вывозу продукции на экспорт.
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