За январь-апрель 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 14,9%, рентабельность продаж – 11,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2023 г. составила 14,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,7 млрд рублей, или 18,9 от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2023 г. составила 12,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,1 млрд рублей, или 16,5%от общего объема кредиторской задолженности.