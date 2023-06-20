С 22 июня 2023 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) вводится механизм заключения биржевых адресных сделок при реализации пиломатериалов на экспорт. Такое решение принято на заседании Координационного совета по биржевой торговле под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика, которое состоялось 20 июня 2023 г. в центральном офисе БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, новый механизм станет дополнением к действующей схеме, предполагающей обязательную реализацию пилопродукции за рубеж в рамках биржевых сделок и регистрацию внебиржевых сделок, если товар не был продан на биржевых торгах.

«Адресные сделки совмещают в себе преимущества биржевых и внебиржевых сделок, позволяя продавать товар конкретному контрагенту при сохранении возможности использования биржевых инструментов управления рисками: ценовых коридоров, задатка, расчетов через счета биржи. Заключать такие сделки можно в ходе дополнительного периода биржевых торгов по цене не ниже экспортной биржевой котировки, сложившейся по итогам основных периодов торгов с учетом всех ценообразующих факторов. В качестве продавцов и покупателей могут выступать любые аккредитованные на бирже субъекты хозяйствования. При этом общий объем пиломатериалов, доступный для совершения адресных сделок, не может превышать трехкратный объем ресурса, реализованного в ходе основных периодов торгов. Данный объем „выбирается“ продавцами по мере направления бирже адресных сделок для проверки и регистрации», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

Целью биржевых адресных сделок является создание максимально благоприятных условий для экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли и повышение привлекательности биржевого механизма для отечественных и иностранных участников при неукоснительном соблюдении экономических интересов государства. Внедрение данного механизма также позволит повысить прозрачность экспортной торговли пиломатериалами на внебиржевом рынке и поспособствует реализации ресурса по объективным рыночным ценам, сформированным на биржевых торгах.