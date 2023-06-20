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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ЗАЧИСЛЕНО 102 АБИТУРИЕНТА НА ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ


18:00 20.06.2023

На целевую подготовку в БГУ зачислено 102 абитуриента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, из них 98 принято по целевому конкурсу и 4 выпускника педагогических классов – по собеседованию. Ребят зачислили на 22 специальности. Наибольшее количество абитуриентов принято на «правоведение» – 29, «таможенное дело» – 12, «психологию» – 8, «государственный аудит» – 7.

Всего в БГУ на целевую подготовку было подано 148 заявлений. Заказчиками выступили около 40 ведомств и организаций, включая Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, Комитет по образованию Мингорисполкома, государственный таможенный комитет, главные управления образования Гродненского и Минского облисполкомов и др.

С проходными баллами на целевую подготовку можно ознакомиться сайте «Абитуриент БГУ» в разделе «Поступающим на целевое».

Также для абитуриентов с 1 мая уже работает Личный кабинет. Ресурс позволяет пройти электронную регистрацию: заполнить анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты централизованных экзаменов (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ), документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Электронный кабинет не заменяет подачу оригиналов документов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. Личный кабинет позволяет на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на личных компьютерах, планшетах, смартфонах отслеживать подробную информацию о складывающемся конкурсе и текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.
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