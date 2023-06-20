|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ
17:40 20.06.2023
За пять месяцев 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в бюджет внесено 3,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, данным кругом плательщиков обеспечено 37,3% всех поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано 111,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 38,8 тыс. организаций и 72,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2023
Курсы в банках
на 20.06.2023
Конвертация в банках
на 20.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте