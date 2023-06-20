ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ

17:40 20.06.2023 За пять месяцев 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в бюджет внесено 3,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, данным кругом плательщиков обеспечено 37,3% всех поступлений города Минска. Всего в Минске зарегистрировано 111,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 38,8 тыс. организаций и 72,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.