В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали о порядке выплаты молодым специалистам после распределения.

Согласно информации, в коммерческих организациях нанимателям предоставлено право самостоятельно на основании локальных правовых актов: устанавливать работникам включая молодых специалистов любые системы оплаты труда; определять составляющие заработной платы, в том числе стимулирующие выплаты, и их размеры с учетом финансовых возможностей, специфики и особенностей экономической деятельности организации, результатов труда конкретных работников.

В агропромышленном комплексе молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, принятым на работу в организации АПК, в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора (контракта) производится ежемесячная доплата в размере 0,46 базовой ставки, устанавливаемой Правительством для оплаты труда работников бюджетных организаций (104,88 рубля).

При продолжении работы в названных организациях на условиях заключенных контрактов по истечении первых двух лет доплата устанавливается руководителям и специалистам в течение последующих трех лет – в размере 0,69 базовой ставки (157,32 рубля).

В организациях бюджетной сферы меры стимулирования для молодых специалистов устанавливаются на основании решений соответствующих государственных органов. При этом категории молодых специалистов, размеры стимулирующих выплат и основания их установления различны.

Например, стимулирующие выплаты для молодых специалистов, которым место работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления на работу (последующего направления на работу) в бюджетные организации, подчиненные Министерству образования, Министерству культуры составляют от 20% до 45% от оклада, Министерству спорта и туризма - от 10% до 50% от оклада. В системе Министерства здравоохранения такие выплаты составляют от 205 до 50% от оклада, Министерства труда и социальной защиты – 10% от оклада.

В районах радиоактивного загрязнения:

медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры и искусства (включая руководителей) учреждений, предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

педагогическим работникам (включая руководителей) и другим специалистам учреждений образования, здравоохранения, главные специалисты и специалисты сельского хозяйства, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, специалисты, осуществляющие ветеринарную деятельность, работники и специалисты системы потребительской кооперации, работающие в зонах с правом на отселение и последующего отселения;

специалистам и руководителям специализированных учебно-спортивных учреждений, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС,

в том числе молодым специалистам, заключившим контракт после 31 декабря 2012 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения, производятся единовременная выплата в следующих размерах:

200 базовых величин (7 400 рублей) – при заключении первого контракта сроком на 5 лет;

300 базовых величин (11 100 рублей) – при заключении второго контракта сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта;

а также устанавливаются надбавки от их окладов за счет выделения дополнительных средств;

выплачивается единовременное пособие в размере, определенном с применением коэффициентов к базовой величине – от 555 рублей до 2775 рублей.