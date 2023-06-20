На 1 июня 2023 года в городе Минске осуществляют деятельность 134,6 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 61,9 тыс. организаций и 72,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1026,3 тыс. физических лиц.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 78,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 74,3%.

На организации государственного сектора приходится 21,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,5%, на физических лиц – 2,0%.