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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 78,8% БЮДЖЕТА МИНСКА
16:55 20.06.2023
На 1 июня 2023 года в городе Минске осуществляют деятельность 134,6 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 61,9 тыс. организаций и 72,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1026,3 тыс. физических лиц.
В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 78,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 74,3%.
На организации государственного сектора приходится 21,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,5%, на физических лиц – 2,0%.
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