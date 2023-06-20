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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,4%
16:36 20.06.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,8%, с декабрем 2022 г. – 101,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,7% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 101,9%, потребительские товары – 100,6% и 99,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 96,5%, с декабрем 2022 г. – 95,8%, в том числе в растениеводстве – 91,3% и 99%, животноводстве – 98,3% и 94,9% соответственно.
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