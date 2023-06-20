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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПИИ НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ ЗА ГОД СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 15% - МИНЭКОНОМИКИ
16:27 20.06.2023
Рост ПИИ на чистой основе за год составил более 15%. Об этом заявил в опубликованном сегодня интервью журналу «Экономика Беларуси» первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.
По его словам, в условиях неопределенности все более привлекательными становятся инвестиции в базовые отрасли, продукция которых пользуется стабильным спросом: производство продуктов питания, сельское хозяйство, фармацевтика.
«Беларусь, как страна, где эти сферы традиционно развиты, имеет здесь серьезные конкурентные преимущества: удачное географическое положение, качественную инфраструктуру, доступ к емкому рынку сбыта ЕАЭС, поддержку со стороны государства и преференциальные режимы для такого бизнеса. Мы постоянно доносим эту информацию потенциальным инвесторам, и это дает положительные результаты.
По ПИИ на чистой основе имеем рост более 15% к 2021-му. Это лучший показатель с 2019 года.
Четверть ПИИ на чистой основе приходится на Российскую Федерацию (более $ 380 млн), вторым и третьим в рейтинге ТОП-инвесторов в Беларуси выступают Нидерланды ($ 214,2 млн) и ОАЭ (3 место – $82 млн)», – рассказал первый замглавы экономического ведомства.
Как отметил в беседе с журналистом Юрий Чеботарь, по итогам прошедшего года позитивную тенденцию демонстрируют составляющие прямых иностранных инвестиций. Инвесторы стали чаще реинвестировать прибыль (рост на 19,2%), реже вкладывать в долговые инструменты (снижение на 24%). Предпринятые правительством меры позволили сохранить объем участия в капитале практически на одном уровне (2022 год – $238,2 млн, 2021 – $244,8 млн).
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