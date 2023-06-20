Комитет госконтроля Беларуси открывает короткий номер 191 по вопросам содержания и качества ремонта улиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, на короткий номер можно сообщить: о проблемах, связанных с ремонтом и содержанием улиц, проездов, тротуаров в населенных пунктах; о некачественно выполненных работах по ремонту уличной сети; о случаях бесхозяйственности, связанных с обслуживанием улиц; о фактах нарушения законодательства и др.

Короткий номер будет работать с 20 по 22 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Поступившая информация будет изучена специалистами контрольного ведомства, а также использована при проведении контрольных мероприятий.