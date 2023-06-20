ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ 8,2 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2023 ГОДА

14:46 20.06.2023 За январь-май 2023 года Минск собрал 8197,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 58,4% (4 789,7 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 41,6% (3 408,1 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (38,0% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 20,0%, по налогу на прибыль – 13,7%, по акцизам – 6,4%, налогу на доходы – 3,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,7%, налогу на недвижимость – 1,5%, земельному налогу – 1,3%.