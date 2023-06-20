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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗОБНОВИЛОСЬ ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ НА САЙТЕ БЖД
14:25 20.06.2023
Возобновилось оформление электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги. Об этом сообщает пресс-центр дороги.
«С 13.35 оформление электронных проездных документов на сайте БЖД и через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» доступно в полном объеме», - говорится в сообщении.
Ранее сегодня БЖД сообщала, что в связи с плановыми техническими работами электронное оформление билетов будет недоступно до 15:00.
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