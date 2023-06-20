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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ УКОС ТРАВ
14:23 20.06.2023
По данным на 20 июня 2023 года, в целом по Беларуси травы первого укоса скошены на 1253,9 тыс. га площадей, что составляет 94,3% от плана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в Витебской области первый укос проведен на 70,3% запланированных площадей, в Могилевской – на 81,7%. В Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях первый укос трав уже завершен.
Травы убраны с 1166,5 тыс. га.
Всего в этом году планируется получить 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 16,2% от плана.
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