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ЭКОНОМИКА РБ


ИНТЕРНЕТ В СВОЕЙ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 98,4% ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА


13:29 20.06.2023

Организации Минска в своей работе активно применяют информационно-коммуникационные технологии. Это следует из проведенного анкетирования об использовании цифровых технологий в организациях Минска в 2022 году, участие в котором приняли 3839 респондентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, интернет использовали 98,4% организаций, локальные вычислительные сети – 74,2%, интранет – 35,7%, экстранет – 19,8%. Более половины организаций (60,4%) предоставляли своим работникам различные технические средства (смартфоны, планшетные компьютеры и другие), обеспечивающие беспроводной (мобильный) доступ в интернет.

Из числа организаций, подключенных к интернету, 92,5% пользовались стационарным широкополосным доступом, 78,7% – беспроводным. При этом 75,4% из них использовали скорость подключения выше 10 Мбит/с.

Основные цели использования организациями интернета: отправка и получение электронной почты (98,6% от числа организаций, использующих интернет); осуществление банковских операций (96,5%); представление государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (95%); получение информации о деятельности государственных органов (организаций) (90,4%); получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках (87%); получение или оказание информационных услуг (79,8%); представление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) (79,6%); дистанционная работа (77,4%); поиск персонала (76,1%); диалог в режиме реального времени и размещение объявлений (71,1%).

Среди обследованных организаций 73,9% имели веб-сайт. При этом 68,8% организаций, имеющих веб-сайт, использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 42,9% – для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 21,1% – для осуществления расчетов посредством электронной платежной системы.

В 2022 году 48,2% организаций воспользовались сервисами облачных вычислений, которые чаще всего они использовали для приема и передачи электронной почты (75,8%), размещения баз данных и хранения файлов (65,9%), доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (61,4%), размещения собственного программного обеспечения (39,6%).

По данным наблюдения, электронные продажи товаров (работ, услуг) с использованием системы автоматизированного обмена сообщениями (EDI), а также специальных форм, размещенных на веб-сайте или в экстранете, осуществляли 39,5% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 50,3%.

Использование цифровых технологий в организациях предъявляет определенные требования к компетенциям сотрудников. В обследованных организациях из специалистов по информационно-коммуникационным технологиям специалисты высшего уровня составили 75,3%, среднего – 9,1%, квалифицированные рабочие – 6,1%.
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