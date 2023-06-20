Концерн «Беллесбумпром» за январь-апрель 2023 года увеличил экспорт продукции в Казахстан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в товарной структуре поставляемой продукции наибольшую долю занимают мебель, древесные плиты, бумага и картон, а также изделия из них, фанера.

Организации концерна также активно презентуют свой экспортный потенциал. В июне 2022 года деревообрабатывающие и мебельные предприятия принимали участие в Казахстанской международной выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка-2022» в Алматы.