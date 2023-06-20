|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАН В 1,9 РАЗА
13:14 20.06.2023
Концерн «Беллесбумпром» за январь-апрель 2023 года увеличил экспорт продукции в Казахстан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в товарной структуре поставляемой продукции наибольшую долю занимают мебель, древесные плиты, бумага и картон, а также изделия из них, фанера.
Организации концерна также активно презентуют свой экспортный потенциал. В июне 2022 года деревообрабатывающие и мебельные предприятия принимали участие в Казахстанской международной выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка-2022» в Алматы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2023
Курсы в банках
на 20.06.2023
Конвертация в банках
на 20.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте