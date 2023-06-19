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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ ПРОВЕДЕТ 22 ИЮНЯ ВЕБИНАР ПО НОВОВВЕДЕНИЯМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
12:52 20.06.2023
22 июня на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится открытая трансляция семинара «Новации законодательства в деятельности садоводческих товариществ-2023».
Как напоминает Национальный правовой портал, 30 мая 2023 г. подписан указ № 155 «О садоводческих товариществах» (указ № 155), направленный на совершенствование правового регулирования деятельности садоводческих товариществ и обеспечение прав граждан. Документ предусматривает упрощение решения многих вопросов, касающихся их внутренней организации, совершенствование подходов к внешнему управлению товариществами, создание условий для развития инфраструктуры, наведение порядка на территориях.
В студию НЦПИ приглашена консультант юридического управления Минэкономики Ирина Скачкова для разъяснения указанных новаций законодательства.
Эксперт расскажет об основных изменениях, предусмотренных указом № 155, и подробнее остановится на вопросах, касающихся: передачи линий электропередач и трансформаторных подстанций товариществ; изменения порядка формирования размеров взносов; корректировки требований по государственной регистрации прав на земельные участки в товариществах; усиления влияния местных исполнительных и распорядительных органов в сфере деятельности садоводческих товариществ.
Вопросы по теме семинара необходимо направлять на адрес электронной почты до 11.00 22 июня. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.
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