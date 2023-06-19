В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 8978,1 млн рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-мае 2023 г. составил 8742,6 млн рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 33 562,8 млн. рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2023 г. составил 917 млн рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.