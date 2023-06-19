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ЭКОНОМИКА РБ
ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ БЖД ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА
12:20 20.06.2023
Покупка электронных проездных документов БЖД временно недоступна. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).
«В связи с проведением плановых технических работ 20 июня 2023 года до 15:00 временно недоступны системы оформления электронных проездных документов единого раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БЖД и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении.
Для приобретения проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД. Также оформить проезд в поездах с ненумерованными местами можно с использованием терминалов самообслуживания.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
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