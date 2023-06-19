Покупка электронных проездных документов БЖД временно недоступна. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).

«В связи с проведением плановых технических работ 20 июня 2023 года до 15:00 временно недоступны системы оформления электронных проездных документов единого раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БЖД и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении.

Для приобретения проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД. Также оформить проезд в поездах с ненумерованными местами можно с использованием терминалов самообслуживания.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.