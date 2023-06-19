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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА С ПРАЗДНИЧНОГО НЕРАБОЧЕГО ДНЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ - МИНТРУДА
11:57 20.06.2023
Предоставление трудового отпуска с праздничного нерабочего дня не допускается. Об этом говорится в комментарии Министерство труда и социальной защиты.
В нем отмечается, что, согласно статье 151 Трудового кодекса, продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Таким образом, начало трудового отпуска с нерабочего государственного праздника и праздничного дня не допускается.
Государственные праздники и праздничные дни установлены указом от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»: 1 и 2 января, 7 января, 8 марта, по календарю православной конфессии – Радуница, 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.
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