Предоставление трудового отпуска с праздничного нерабочего дня не допускается. Об этом говорится в комментарии Министерство труда и социальной защиты.

В нем отмечается, что, согласно статье 151 Трудового кодекса, продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Таким образом, начало трудового отпуска с нерабочего государственного праздника и праздничного дня не допускается.

Государственные праздники и праздничные дни установлены указом от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»: 1 и 2 января, 7 января, 8 марта, по календарю православной конфессии – Радуница, 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.