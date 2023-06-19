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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,4%
11:39 20.06.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 103,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с маем 2022 года на 4,6%. В январе-мае текущего года продтовары подорожали на 8,7% к уровню января-мая 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в мае 2023 г. по сравнению с апрелем выросли на 0,2%, с начала года – на 0,7%. В мае 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню мая 2022 года на 0,5%. За январь-май 2023 года рост цен составил 5,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены на услуги в мае 2023 г. по сравнению с апрелем увеличились на 0,8%, с декабрем 2022 г. – на 5,2%. Годовой рост цен за май 2023 года составил 8,0%. За январь-май 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-маем 2022 года на 7,8%.
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