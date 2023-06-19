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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБСУЖДАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ


11:17 20.06.2023

В Минске на базе Республиканской научно-технической библиотеки 19 июня 2023 года начала работу Международная научно-практическая конференция "Состояние и перспективы развития международной государственной сети научно-технической информации».

"Мероприятие позволит подробнее ознакомиться с опытом в достижении главной цели - эффективном обеспечении науки и производстве информации о новейших достижениях в научно-технической сфере и влиянии цифровизации на этот процесс. Будут рассмотрены национальные системы НТИ и информационный рынок в нынешних социально-политических условиях, роль научно-технической информации и научно-технических библиотек в современной технологической среде. Значение НТИ в научном и технологическом развитии любой страны трудно переоценить. Органы НТИ, в том числе библиотеки, играют здесь определяющую роль как держатели информационных ресурсов", - сказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

По его мнению, важным остается вопрос об интеграции информационных ресурсов и межгосударственном обмене НТИ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, состоялась первая тематическая сессия "Национальные системы научно-технической информации и информационный рынок в современных социально-политических условиях". Были подняты такие темы, как "Российская информационная инфраструктура на современном этапе: опыт, тенденции развития", "Информационные ресурсы сферы интеллектуальной собственности как элемент национальной системы научно-технической информации: структурно-функциональный анализ".

20 июня состоится вторая тематическая сессия "Научно-техническая информация и научно-технические библиотеки в современной социально-экономической и технологической среде", а также пройдут круглые столы "Сотрудничество участников ГСНТИ - опыт, проблемы, правовые ограничения и привилегии, перспективы", "Система автоматизации библиотек ИРБИС-64: состояние и перспективы развития"

Организаторы конференции - Республиканская научно-техническая библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Национальная библиотечная ассоциация "Библиотеки будущего".
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