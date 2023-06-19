В январе-мае 2023 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 12,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1246,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 524,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 394,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 485,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39% от общего ввода по республике.