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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОВЫХ АВТО НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ И ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИСЬ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
10:46 20.06.2023
Очереди легковых авто на въезд в Литву и Польшу из Беларуси увеличились. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«По состоянию на 10.00 легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед 🇱🇹литовскими пунктами пропуска Твярячюс (Видзы) Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка), а в Польшу — перед Тересполем (Брест). Наименьшее количество транспорта пропустили сотрудники контрольных органов сопредельного Тересполя (Брест) — 34% от нормы», - говорится в сообщении.
Очередь большегрузов фиксируется только перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина).
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