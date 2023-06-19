Очереди легковых авто на въезд в Литву и Польшу из Беларуси увеличились. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10.00 легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед 🇱🇹литовскими пунктами пропуска Твярячюс (Видзы) Лаворишкес (Котловка), Шумскас (Лоша), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка), а в Польшу — перед Тересполем (Брест). Наименьшее количество транспорта пропустили сотрудники контрольных органов сопредельного Тересполя (Брест) — 34% от нормы», - говорится в сообщении.

Очередь большегрузов фиксируется только перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина).