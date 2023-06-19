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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА 54-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ FIA-2023


10:34 20.06.2023

Научно-технические разработки БГУ представят на 54-й Международной промышленной выставке FIA-2023, которая пройдет с 20 по 25 июня в Алжире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экспозиция БГУ включает продукцию, разработанную в лабораториях научно-исследовательских институтов и факультетов вуза. Это многофункциональный комплекс Alma Meter-2, синтезированные углеродные материалы, термостойкие композиционные материалы на основе твердых фосфатных связующих, наноразмерная технология алмазной обработки конструкционных композиционных материалов, цветных металлов и сплавов и др.

В качестве натурального экспоната покажут «Умные окна». Изобретение не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным конструкциям. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасные лучи. Это позволяет пользователю отказаться от штор и жалюзи. Новацию также можно использовать как информационное табло, позволяющее заменить бумажные ценники в торговых центрах. Изменение стоимости и наименования товара по всей торговой точке с централизованного блока управления на компьютере производится дистанционно.

Также посетителям выставки представят радиопоглощающие материалы серии «КУП». Они предназначены для защиты летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения, обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400–450 °C и химическую стойкость к кислотам, щёлочам, растворителям.

Ожидается, что участниками выставки FIA-2023 станут около тысячи компаний из 40 стран. Общая площадь всей экспозиции более 50 тыс. кв. м.

FIA – крупнейшее выставочное мероприятие Алжирской Республики. Выставка ежегодно привлекает более 40 тысяч посетителей-специалистов. В мероприятии 2022 года приняли участие более 700 компаний, 530 из которых алжирских и 187 иностранных.
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