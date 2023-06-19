В январе-мае 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 11 800 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,6% к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 120,1%, в обрабатывающей промышленности - на 4,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 0,1%.

При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 2,2%.