ЦТ по математике сегодня планируют написать более 10,6 тыс. абитуриентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси.

Согласно информации, для его прохождения зарегистрировались 10 тыс. 676 человек. Пункты сдачи ЦТ готовы принять абитуриентов. Испытание начнется в 11.00.

РИКЗ рекомендует участникам испытания прибыть в пункты проведения ЦТ заранее, лучше всего за 30 минут. При себе обязательно нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), а также гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Простой калькулятор разрешен только на ЦТ по химии и физике. Тех, кто прибудет на экзамен после вскрытия пакетов с тестами, в аудитории не пустят.

Информацию о результатах ЦТ можно получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификат участник получит в пункте, в котором он проходил ЦТ.