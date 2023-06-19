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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ


09:36 20.06.2023

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши товаров для кузовного ремонта автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, более 175 тыс. рублей пытались «сэкономить» на таможенных платежах при ввозе из Польши крупной партии товаров для кузовного ремонта автомобилей. Для этого стоимость перемещаемого груза занизили более чем в 20 раз.

Так, грузовой автомобиль DAF под управлением польского перевозчика въехал на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». По заявленным в документах сведениям стоимость перемещаемых в транспортном средстве товаров составляла более 48 тыс. рублей. Реальную стоимость груза, а это более 1 млн рублей, позволил установить скрытый оригинальный комплект документов, который обнаружили при проведении таможенного досмотра.

По данному факту Брестской таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах) и признакам состава преступления, предусмотренного ст. 231 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами).

За совершение незаконной деятельности перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, а лицу, установленному в умышленном уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, – наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет.
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