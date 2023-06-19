ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,5%

09:24 20.06.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-май 2023 года в текущих ценах составил 25,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 2,5% к уровню января-мая 2022 года.