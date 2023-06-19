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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДРОСЛИ НА 0,4%
18:00 19.06.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 101,5% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 101,3%, потребительские товары – 100,5% и 99% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 94,2%, с декабрем 2022 г. – 92,5%, в том числе в растениеводстве – 86,8% и 98,8% соответственно, животноводстве – 96,7% и 90,7%.
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