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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 20 ИЮНЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
17:16 19.06.2023
В Комитете государственного контроля Минской области 20 июня состоится «горячая линия» по вопросам функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Минской области могут сообщить информацию (в том числе анонимно): о нарушениях в работе систем водоснабжения и водоотведения (о превышении нормативных сроков плановых отключений, длительных или кратковременных перерывах в подаче воды, о несоответствии температурного режима горячего водоснабжения); о нарушениях законодательства; о неэффективном использовании денежных средств.
Обратиться на «горячую линию» можно с 10:00 до 13:00 по номеру телефона (8-017) 352-64-59.
Также можно предоставить фото и видеоматериалы по электронной почте .
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