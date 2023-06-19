В Комитете государственного контроля Минской области 20 июня состоится «горячая линия» по вопросам функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Минской области могут сообщить информацию (в том числе анонимно): о нарушениях в работе систем водоснабжения и водоотведения (о превышении нормативных сроков плановых отключений, длительных или кратковременных перерывах в подаче воды, о несоответствии температурного режима горячего водоснабжения); о нарушениях законодательства; о неэффективном использовании денежных средств.

Обратиться на «горячую линию» можно с 10:00 до 13:00 по номеру телефона (8-017) 352-64-59.

Также можно предоставить фото и видеоматериалы по электронной почте .