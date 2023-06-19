Организации Беларуси в своей работе активно применяют информационно-коммуникационные технологии. Это следует из проведенного анкетирования об использовании цифровых технологий в белорусских организациях в 2022 году, участие в котором приняли 8277 респондентов.

Как сообщает Национальный статкомитет, интернет использовали 98,8% организаций, локальные вычислительные сети – 79,4%, интранет – 32,1%, экстранет – 16,4%. Более половины организаций (60%) предоставляли своим работникам различные технические средства (смартфоны, планшетные компьютеры и другие), обеспечивающие беспроводной (мобильный) доступ в интернет.

Из числа организаций, подключенных к интернету, 95,3% пользовались стационарным широкополосным доступом, 73,6% – беспроводным. При этом 70,5% из них использовали скорость подключения выше 10 Мбит/с.

Основные цели использования организациями интернета: отправка и получение электронной почты (98,8% от числа организаций, использующих сеть Интернет); осуществление банковских операций (97,3%); представление государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (96,8%); получение информации о деятельности государственных органов (организаций) (88,6%); получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках (87,6%); получение или оказание информационных услуг (78,8%); представление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) (77,6%); поиск персонала (73%); дистанционная работа (69,6%); диалог в режиме реального времени и размещение объявлений (65,1%).

Среди обследованных организаций 71,6% имели веб-сайт. При этом 71,9% организаций, имеющих веб-сайт, использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 47% – для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 22,4% – для осуществления расчетов посредством электронной платежной системы.

В 2022 году 43,2% организаций воспользовались сервисами облачных вычислений, которые чаще всего они использовали для приема и передачи электронной почты (76,6%), доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (58,7%), размещения баз данных и хранения файлов (58,1%), размещения собственного программного обеспечения (29,6%).

По данным наблюдения, электронные продажи товаров (работ, услуг) с использованием системы автоматизированного обмена сообщениями (EDI), а также специальных форм, размещенных на веб-сайте или в экстранете, осуществляли 38,2% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 59,8%.

Цифровые технологии не только изменили повседневную жизнь людей, но и активно внедрились в бизнес-процессы, способствовали появлению новых профессий и цифровизации различных отраслей экономики. Так, 18,5% обследованных организаций в своей деятельности использовали технологию «интернет вещей», 12,3% – применяли «большие данные», 13,7% – радиочастотную идентификацию (RFID), 3,6% – искусственный интеллект.

Использование цифровых технологий в организациях предъявляет определенные требования к компетенциям сотрудников. В обследованных организациях из специалистов по информационно-коммуникационным технологиям специалисты высшего уровня составили 72,2%, среднего – 10,5%, квалифицированные рабочие – 7,3%.