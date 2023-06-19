В ближайшее время на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) можно будет приобрести древесную смолу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, интерес к реализации новой товарной позиции через биржевую площадку уже проявили лесные хозяйства Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. С целью изучения спроса на первую торговую сессию планируется выставить 23 т сосновой живицы. В дальнейшем по мере развития данного товарного направления количество продавцов и объемы лотов будут увеличиваться. Ожидается, что сосновая живица будет востребована у предприятий лесохимической промышленности — в первую очередь производителей канифоли и скипидара.

«Торги организуются по инициативе Министерства лесного хозяйства с целью формирования объективной рыночной цены на сосновую живицу, которая является сырьем для производства канифоли и скипидара, а благодаря ее целебным свойствам также используется в сфере медицины как основа для лечебных бальзамов. За счет применения биржевого механизма планируется расширить круг покупателей живицы и повысить эффективность ее реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

Торги сосновой живицей будут проходить раз в неделю по средам в рамках торговой сессии «Продукция деревообработки, заготовки деревянные, штакетник, щепа, отходы древесные, гранулы, посадочный материал (лесные сеянцы, саженцы), семена, живица сосновая». Первые заявки на продажу уже размещены в торговой системе БУТБ.