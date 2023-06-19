ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ ДРЕВЕСНУЮ СМОЛУ


16:29 19.06.2023

В ближайшее время на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) можно будет приобрести древесную смолу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, интерес к реализации новой товарной позиции через биржевую площадку уже проявили лесные хозяйства Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. С целью изучения спроса на первую торговую сессию планируется выставить 23 т сосновой живицы. В дальнейшем по мере развития данного товарного направления количество продавцов и объемы лотов будут увеличиваться. Ожидается, что сосновая живица будет востребована у предприятий лесохимической промышленности — в первую очередь производителей канифоли и скипидара.

«Торги организуются по инициативе Министерства лесного хозяйства с целью формирования объективной рыночной цены на сосновую живицу, которая является сырьем для производства канифоли и скипидара, а благодаря ее целебным свойствам также используется в сфере медицины как основа для лечебных бальзамов. За счет применения биржевого механизма планируется расширить круг покупателей живицы и повысить эффективность ее реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

Торги сосновой живицей будут проходить раз в неделю по средам в рамках торговой сессии «Продукция деревообработки, заготовки деревянные, штакетник, щепа, отходы древесные, гранулы, посадочный материал (лесные сеянцы, саженцы), семена, живица сосновая». Первые заявки на продажу уже размещены в торговой системе БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2023
валюта курс
EUR 3.2678
USD 2.9848
RUB 3.5638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2722 -0
USD 2.9846 -0.0002
RUB 3.5632 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2550 3.2620
USD 2.9760 2.9840
RUB 2.7000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0970
EUR/RUB 91.0000 118.8000
USD/RUB 83.1000 108.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте