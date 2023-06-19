В Гомельской области работа по продаже пустующих домов активизировалась. С начала этого года продано 45 таких домовладений. Об этом сообщила председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич 19 июня на аппаратном совещании в облисполкоме.

"Лучшие показатели - в Калинковичском и Гомельском районах", - подчеркнула руководитель депутатского корпуса региона.

Говоря о работе в Гомельской области по реализации указа № 116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами", Екатерина Зенкевич отметила: в регионе определен перечень населенных пунктов, на территории которых пустующие дома отчуждаются только путем проведения аукциона. Она напомнила о том, что указом №116 определен алгоритм работы местных исполкомов по выявлению пустующих домов и порядок внесения сведений о них в единый реестр.

Обследование состояния жилых домов на территории района проводится комиссионно. Как правило - не реже двух раз в год.

По ее словам, признаны пустующими и внесены в единый реестр более 1,3 тыс. домов на территории области.

В собственность районов переданы по суду 966 домов, из них по 133 были приняты решения на продажу, по 830 - на снос.

По информации Екатерины Зенкевич, снесли в регионе с начала года и до середины июня 370 домовладений. Из них 254 - по решению райисполкомов, 79 - по заявлению собственников, 37 - самими собственниками.

"При этом наша основная задача - не только снос пустующих домовладений, а в первую очередь - наведение порядка на территориях. Порядок должен быть и на приусадебных участках тех домов, которые имеют признаки пустующих, но судьба которых пока не определена", - обратила внимание председатель областного Совета депутатов.