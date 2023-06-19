За неделю в Минске выросли средние цены за квадратный метр как с учетом Минск Мира, так и без него.

Как пишет Realt, за последние семь дней, 12-19 июня, значительное количество объявлений от ряда столичных агентств было удалено и на их место поданы новые с более высокими ценами. Речь идет об объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского района.

Помимо этого, в уже существовавших объявлениях, локализованных в Октябрьском районе, были скорректировали цены на более высокие.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,9% и составил $1354. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1490, что на 1,4% больше, чем в прошлый понедельник.

За последнюю неделю число объявлений в базе Realt не изменилось и по-прежнему составляет 13,7 тысячи. В разрезе числа комнат увеличилось предложение только у 3-комнтаных квартир — плюс 3%. В остальных случаях наблюдалось снижение числа объявлений, существеннее всего у «однушек» — минус 3%.

Среди районов наибольшее увеличение количества объявлений отмечалось в Первомайском и Октябрьском — плюс 7% и 5% соответственно. Наибольшее снижение предложения произошло в Ленинском и Московском районах — минус 4%.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный у 3- и 4-комнатных — плюс 1,4% и 1,3% соответственно.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольшее снижение средней стоимости квадратного метра произошло в Центральном — минус 1,8%. В то же время рост цен отмечался только в трех районах: Партизанском, Октябрьском и Первомайском.