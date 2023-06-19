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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОГНОЗИРУЕТ УСКОРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ К КОНЦУ 2023 ГОДА
13:59 19.06.2023
Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления белорусского рубля валюты могут стать факторами ускорения инфляции к концу 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
В нем отмечается, что инфляция в Беларуси замедлилась до 3,7% г/г по итогам мая 2023 г. после 4,7% г/г месяцем ранее.
«Снижение темпов роста цен отражает низкую интенсивность инфляционных процессов в сегменте продуктов питания и непродовольственных товаров. Во многом это связано с сохранением влияния административного контроля за ценами. Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления национальной валюты могут стать факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз — 7,8%», - говорится в сообщении.
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