Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления белорусского рубля валюты могут стать факторами ускорения инфляции к концу 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что инфляция в Беларуси замедлилась до 3,7% г/г по итогам мая 2023 г. после 4,7% г/г месяцем ранее.

«Снижение темпов роста цен отражает низкую интенсивность инфляционных процессов в сегменте продуктов питания и непродовольственных товаров. Во многом это связано с сохранением влияния административного контроля за ценами. Усиление потребительского спроса и эффекты от ослабления национальной валюты могут стать факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз — 7,8%», - говорится в сообщении.