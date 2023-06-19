В 13 предприятиях АПК Гомельской области зафиксированы факты завышения сведений о готовности сельхозтехники к полевым работам. Это установлено в ходе проверок прокуратурой Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в Лоевском районе на одном из предприятий зафиксировано, что из 29 тракторов 2 единицы техники длительное время находились на ремонте. Таким образом, готовность организации к работам по посеву аграрных культур составила 93%, а не 100%, как было ранее заявлено управлением сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома.

Вскрыты 15 фактов выпуска сельскохозяйственной техники на линию для выполнения посевных работ без пройденного государственного технического осмотра.

Сельскохозяйственные предприятия систематически допускали нарушения при расходовании и хранении горюче-смазочных материалов, что выразилось в применении неповеренных средств измерения, использовании неисправных резервуаров для хранения топлива и топливо-раздаточных кранов, – такие нарушения имели место в 19 организациях.

На 24 предприятиях обнаружены нарушения правил хранения семян и минеральных удобрений.

Например, при обследовании склада, расположенного за лесным массивом рядом с полем около деревни Житонежье Буда-Кошелевского района, прокуратура установила, что в крыше есть дыры, через которые на удобрения попадали атмосферные осадки. Из-за этого часть хранившихся минеральных удобрений испортилась. Кроме того, тыльные ворота склада были открыты, что с учетом расположения объекта создавало предпосылки для хищения удобрений.

В стене и крыше зерносклада одного из предприятий Речицкого района на момент проверки имелись отверстия, в результате чего внутрь зерносклада попали осадки и образовались лужи, а одна из боковых стен склада лежала прямо на зерне.

Органы прокуратуры также установили повсеместные нарушения в сфере обеспечения общественной безопасности:

ослабленный контроль за прохождением работниками обязательного предрейсового контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения; управление сельхозтехникой лицами, не имеющими права управления транспортными средствами; отсутствие у водителей огнетушителей, медицинских аптечек; нарушение элементарных правил охраны труда в ходе ремонтных работ, например, отсутствие спецодежды и спецобуви, установка ремонтируемой техники на случайные предметы, использование неисправных подъемных устройств.

Для устранения выявленных нарушений органы прокуратуры Гомельской области направили в исполнительные и распорядительные органы свыше 100 актов надзора, в том числе прокуратура Гомельской области внесла в адрес первого заместителя председателя Гомельского облисполкома представление.

По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 9 человек, к дисциплинарной – 58.