Розничный товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 29,1 млрд рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20,9 рубля против 19,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,2% розничного товарооборота республики, в январе-мае 2023 г. составил 27,4 млрд рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2023 г. составил 59,8 млрд рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2023 г. составил 1,9 млрд рублей, или 111,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 г.