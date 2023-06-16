В Беларусь пришла новая сеть «Вожык» с магазинами формата «у дома».

Первый магазин открылся в Гродно на улице Курчатова, 22 в микрорайоне Девятовка.

Новая сеть развивает в Беларуси формат «у дома». Магазины планируется открывать в крупных городах: столице, областных и многих районных центрах. Прежде всего, «Вожык» придет в густонаселенные микрорайоны, где спрос на продукты высокий. Интерьеры магазинов красочные – в чем-то мультяшные.

В ассортименте «Вожык» разборчив: места на полке выделяет только качественным продуктам, которые выбирают за вкусовые свойства. Среди них – мясные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия и бакалейные товары. Продумана зона фруктов и овощей, а также стеллажи с напитками из разных стран. Есть также корм для животных, бытовая химия и товары для дома.

Первый в стране «Вожык» разместился в здании около рынка «Девятовка» и скульптур с колодцем по мотивам фильма «Белые росы». Кругом находятся многоэтажки, на жителей которых во многом и ориентирован новый магазин.

«На розничном рынке наблюдается повышенный спрос на магазины формата «у дома». Белорусы стали больше ценить свое время, все чаще покупают там, где удобнее и быстрее. Мы собираемся предложить им ассортимент продуктов высокого качества по доступным ценам и в приятной атмосфере. В этом видим свою задачу и конкурентное преимущество», – раскрывают концепцию представители «Вожыка».

В сети обещают «неколючие» цены. На это намекает и надпись на стене первого магазина: «нашы цэны не колюцца». Крупные поставки и продуманная логистика помогут «Вожыку» выставлять товары по доступным ценам.

Так, палка «докторской» колбасы (650 г) стоит 6,39 рубля, брусок полутвердого сыра «Брест-Литовск» (200 г) – 3,29, а банка Nescafe Gold (95 г) – 8,79. Бутылка подсолнечного масла Altero (0,81 л) обойдется в 3,99 рубля, а пачка сливочного (180 г) – в 3,49. Два литра «Лидского» кваса выйдут в 2,59 рубля, два литра Pepsi – в 2,99, а полтора литра минералки «Аш-тау» – в 1,49.

Первый «Вожык» работает в Гродно, следующий магазин откроется в Витебске, а вскоре сеть придет и в Минск.